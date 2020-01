Aspettando Pikmin 4 su Nintendo Switch: chiuso il sito ufficiale di Pikmin 3

La community videoludica, costantemente impegnata nella ricerca di possibili indizi su futuri annunci, ha realizzato un interessante avvistamento legato ad un'esclusiva Wii U.

Stiamo parlando di Pikmin 3, titolo approdato sulla console Nintendo nel corso dell'estate 2013. Secondo quanto segnalato da più osservatori, infatti, sembra proprio che il sito ufficiale dedicato al gioco sia stato disabilitato, risultando di conseguenza non più raggiungibile o consultabile. Questa silenziosa modifica potrebbe semplicemente far parte di un programma di razionalizzazione dei propri portali web messo in atto dalla Casa di Kyoto.

Tuttavia, gli utenti più ottimisti suggeriscono che dietro al gesto possano in verità celarsi novità in arrivo per la saga. Ad ispirare questi ultimi contribuiscono alcuni rumor diffusisi recentemente, tra cui figurano riferimenti al possibile arrivo di due nuovi porting Wii U su Nintendo Switch. Da Donkey Kong: Tropical Freeze a Captain Toad: Treasure Tracker, sono infatti già diverse le produzioni ad aver compiuto il salto da Wii U alla nuova console ammiraglia, mentre Pikmin 3 figura proprio tra i titoli che ad ora non sono stati protagonisti di un porting dedicato.



In attesa di scoprire se Nintendo ha nuovi piani per l'avventura del Capitano Olimar, ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di Pikmin 4 risalgono al 2017.