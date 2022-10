Aspettando A Plague Tale Requiem: un assaggio della struggente colonna sonora

Quando mancano poco più di due settimane al lancio di A Plague Tale: Requiem, che ricordiamo essere fissato per il 18 ottobre, il compositore del nuovo gioco di Asobo Studio è intervenuto sul suo profilo Twitter per offrirci un assaggio del lavoro che ha svolto per la colonna sonora.

Olivier Deriviere propone una traccia intima e struggente, che egli stesso introduce in questo modo: "A Plague Tale Requiem risveglia questioni molto personali. Tutti sono feriti, in un modo o nell'altro. Dobbiamo tutti fare i conti con la nostra sofferenza. Il gioco esplora questioni esistenziali come questa attraverso Amicia e questa musica tratta dalla colonna sonora. Mancano 18 giorni". Potete ascoltarla anche voi in calce a questa notizia: fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

A Plague Tale: Requiem, ricordiamo, prosegue il viaggio di Amicia ed Hugo in un mondo brutale alterato da forze soprannaturali. Dopo essere fuggiti dalla loro terra natale, i due fratelli si dirigono a sud, verso un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Il lancio è previsto per il 18 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e, in versione esclusivamente Cloud, su Nintendo Switch. Non è purtroppo prevista la pubblicazione su Xbox One e PlayStation 4. Se la colonna sonora non vi basta, guardate anche l'ultimo trailer della storia di A Plague Tale: Requiem.