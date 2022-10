Aspettando A Plague Tale Requiem, dove eravamo rimasti? Il riassunto di Innocence

Manca sempre meno al lancio di A Plague Tale: Requiem, atteso per il 18 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il nuovo gioco di Asobo Studio proseguirà la storia dei fratelli Amicia e Hugo, dunque è essenziale conoscere cos'è successo in A Plague Tale: Innocence.

Se i vostri ricordi sono un po' appannati o, molto semplicemente, non avete mai avuto modo di giocare al primo capitolo, allora siete nel posto giusto, dal momento che abbiamo ben pensato di fare un riassunto della storia.

A Plague Tale: Innocence è ambientato nel 1348, in una Francia dilaniata dalla Guerra dei Cent'anni e dall'inarrestabile diffusione della peste nera. La protagonista, Amicia, è una fanciulla di nobili origini che vive con la propria famiglia nelle campagne dell'Aquitania. Suo fratello, Hugo, è malato sin dalla nascita ed è costretto a vivere segregato in casa mentre la madre, un'abile alchimista di nome Beatrice, cerca una cura. Quando Ser Nicholas, il comandante dell'Inquisizione francese, assalta la loro magione, i due fratelli vengono spediti in un villaggio vicino, dove apprendono che una spaventosa orda di ratti famelici sta divorando le scorte di cibo e diffondendo il morbo della peste.

Questo è solo l'inizio di una storia ricca di avvenimenti e colpi di scena, come quello che ha a che fare con il piccolo Hugo e la sua maledizione. Ripassate la trama di A Plague Tale: Innocence guardando il Video Speciale sul canale YouTube di Everyeye (o in cima a questa notizia).