Aspettando il Pokémon Presents: ecco i 30 Pokémon più amati in Giappone

Mancano ormai pochi minuti all'inizio del Pokémon Presents di oggi, durante il quale potrebbe finalmente essere fatto il tanto chiacchierato annuncio dei remake di Diamante e Perla. In attesa di scoprire il futuro della serie, qualcuno ha dato il via ad un sondaggio per decretare quali sono i 30 Pokémon più popolari in territorio giapponese.

Ecco di seguito i 30 Pokémon più amati in Giappone:

Dedenne - 68.398 voti Cincinno - 54.444 voti Sableye - 45.562 voti Snivy - 41.894 voti Magnemite - 35.206 voti Swadloon - 34. 204 voti Pikachu - 33.125 voti Buzzwole - 33.077 voti Oshawott - 32.191 voti Flygon - 22.08 voti Whismur - 21.529 voti Piplup - 18.190 voti Chandelure - 18.095 voti Empoleon - 17.989 voti Luxray - 17.773 voti Greninja - 17.337 voti Jirachi - 17.254 voti Charizard - 16.243 voti Mimikyu - 15.797 voti Inteleon - 15.540 voti Eevee - 15.524 voti Barbaracle - 15.128 voti Glaceon - 14.923 voti Spheal - 14.783 voti Scolipede - 13.806 voti Lilligant - 13.677 voti Bulbasaur - 13.424 voti Sliggoo - 13.417 voti Lucario - 13.286 voti Gardevoir - 12.534 voti

Come potete vedere, il risultato del sondaggio non è così prevedibile, dal momento che creature molto amate in occidente come Pikachu e Charizard sono molto lontane dalla prima posizione, occupata dal tenero Dedenne. Sembra infatti che i risultati del sondaggio si basino molto sull'estetica delle creature e che il popolo orientale preferisca quelle dalle dimensioni più contenute e dall'aspetto dolce come Cincinno, che si trova in seconda posizione.

Sapevate che per un noto insider oggi assisteremo all'annuncio del remake di Pokémon Diamante e Perla e del prequel nel Giappone Feudale?