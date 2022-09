Aspettando Pokémon Scarlatto e Violetto: il brand invade la Rinascente di Piazza Duomo

A poche settimane dall'arrivo sugli scaffali di Scarlatto e Violetto, Nintendo ha annunciato che la Rinascente di Piazza Duomo, a Milano, sta per ospitare un enorme Flag Store dedicato ai Pokémon con tante sorprese.

A partire da domani, martedì 27 settembre 2022, gli appassionati del brand che vivono a Milano o si trovano a passare da lì potranno visitare uno spazio brandizzato di circa 150 metri quadri situato nell'area Air Snake, ovvero al piano -1 della Rinascente di Piazza Duomo. Sebbene l'iniziativa proseguirà fino al 10 ottobre 2022, fino al 3 ottobre sarà possibile assistere ad un'esposizione dedicata ai videogiochi, alle carte da collezione e agli altri prodotti che riguardano la popolare serie a base di mostri tascabili. In giro vi saranno anche postazioni di prova di Leggende Pokémon Arceus su Nintendo Switch.

Ovviamente non mancherà la possibilità di fare acquisti, dal momento che il pop-up metterà in vendita la capsule collection d’abbigliamento Pokémon targata DLYNR, i giocattoli, i videogiochi e e le carte da collezione del GCC. In aggiunta, il 27 settembre alle ore 18:00 sarà possibile incontrare Federic95ita, il noto content creator legato al mondo Pokémon.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno il prossimo 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.