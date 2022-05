Aspettando Pokémon Scarlatto e Violetto: fan crea un evocativo remake di Blu e Rosso

Mentre sembra che novità su Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero arrivare nei prossimi giorni, nell'attesa potrebbe essere una buona idea fare un tuffo nel passato e ripensare alla Prima Generazione dei mostri tascabili, ancora oggi nel cuore di milioni di appassionati sparsi per il mondo.

I giochi originali della serie, rappresentati da Pokémon Blu, Rosso e Giallo (senza dimenticare la versione Verde in Giappone), hanno goduto di due diversi remake nel corso del tempo: i primi usciti su Game Boy Advance con il nome di Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia, i secondi su Nintendo Switch come Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Un fan si è però divertito ad immaginare un ulteriore rifacimento tridimensionale dei classici degli anni '90, ricreandolo con uno stile grafico che richiama alla mente gli artwork originali di Game Freak.

In una brevissima clip pubblicata su Twitter vediamo il protagonista Rosso muoversi attraverso Bosco Smeraldo, una delle prime location dell'avventura. Mentre cammina incrocia anche alcuni Pokémon selvatici che popolano quello scenario, come Caterpie, Weedle e persino un Pikachu rappresentato con le sue fattezze disegnate per la prima volta nel 1996. Rosso cammina tranquillo per il bosco, fin quando il suo sguardo non incrocia quello di un Pigliamosche dell'area, lasciando presagire l'inizio di una battaglia.

Vi piacerebbe giocare un remake dei giochi di Prima Generazione con questo stile? Guardando invece al futuro, ecco cosa aspettarsi da Pokémon Scarlatto e Violetto, i due titoli di Nona Generazione.