Aspettando Pokemon Spada e Scudo: ecco il remake fan made di Pokemon Rosso Fuoco

Pokemon The Legend of RED è il progetto fan made di Pokemon Rosso Fuoco realizzato da un appassionato di Pokemon utilizzando i poliedrici strumenti di sviluppo accessibili su Unreal Engine 4 nell'impaziente attesa che Pokemon Spada e Scudo veda finalmente la luce su Nintendo Switch a fine anno.

L'autore di questo progetto è Felipe Gouvea, uno sviluppatore indipendente brasiliano specializzato nella creazione di tech demo e remake amatoriali dei videogiochi sui Pokemon più amati dagli Allenatori di tutto il mondo.

La versione PC di Pokemon Rosso Fuoco, vecchia gloria del Game Boy Advance lanciata nel 2004 assieme alla versione Verde Foglia, utilizza l'Unreal Engine 4 per offrire un'esperienza grafica superiore all'interno di un contesto di gioco ispirato al capolavoro originario. L'interfaccia, i comandi e gli indicatori a schermo di Pokemon The Legend of RED sono i medesimi di Rosso Fuoco, seppur con delle sostanziali differenze rappresentate, ovviamente, dalla maggiore risoluzione e dalla possibilità di utilizzare una palette cromatica più ampia.

Pokemon The Legend of RED può essere scaricato gratuitamente su PC seguendo le indicazioni fornite dal suo autore nella descrizione del video che trovate a inizio articolo. Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che il doppio progetto di Pokemon Spada e Scudo sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 15 novembre.