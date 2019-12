Aspettando PS5 nel 2020: Sony festeggia in video i 25 anni di PlayStation

È giunto il fatidico 31 dicembre 2019: a partire dalla mezzanotte, avrà ufficialmente inizio l'anno che vedrà l'approdo sul mercato videoludico delle console di nuova generazione.

Ma prima di guardare al futuro, i vertici di Sony hanno voluto invitare il pubblico a volgere uno sguardo al passato recente e lontano, per festeggiare il venticinquesimo anniversario di PlayStation. A ormai poche ore dal 2020, il colosso nipponico ha infatti pubblicato un nuovo video dedicato all'importante ricorrenza. Al suo interno, si ripercorre l'evoluzione degli hardware che hanno identificato l'universo videoludico targato Sony: dalla prima PlayStation sino a PlayStation 4 e PlayStation VR, passando per PS2, PSP, PS3 e PS Vita. Il video si chiude con un ringraziamento ai videogiocatori e con un messaggio che non può non far volare immediatamente il pensiero a PlayStation 5: "Ci vediamo nel 2020". Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Pur avendo confermato il nome della futura console, Sony non ne ha ancora svelato il design né la data di lancio, che andrà ad ogni modo a collocarsi tra gli ultimi mesi del 2020. Nel corso del 2019, tuttavia, la compagnia ha offerto a più riprese alcune prime informazioni sulla piattaforma: potete trovare i più recenti aggiornamenti in merito in uno speciale su PlayStation 5 redatto dal nostro Alessandro Bruni.