Aspettando PS5: ecco tutti gli annunci fatti agli eventi PS2, PS3 e PS4

Mancano ormai solo poche ore all'evento durante il quale scopriremo di più sui giochi di PlayStation 5. In attesa che la trasmissione inizi, ripercorriamo la storia degli annunci fatti in occasione degli eventi di presentazione delle vecchie console Sony, ovvero PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4.

Ecco tutti i titoli annunciati agli eventi dedicati alle ultime tre generazioni di console del colosso nipponico:

PlayStation 2

A-Train

Dark Cloud

Ehrgeiz

Eternal Ring

Gran Turismo 2000

Kessen

PoPoLoCrois 3

Tekken Tag Tournament

The Bouncer

PlayStation 3

Devil May Cry 4

Eyedentify

Fifth Phantom Saga

Formula One

Gran Turismo 5 Prologue

Heavenly Sword

Killing Day

Killzone 2

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Mobile Suit Gundam

MotorStorm

Ni-oh

Red Dead Redemption

Resistance: Fall of Man

Tekken 6

Warhawk

PlayStation 4

Deep Down

Destiny

Diablo 3

DriveClub

Infamous: Second Son

Killzone: Shadow Fall

Knack

Little Big Planet

The Witness

Watch Dogs

Purtroppo non sappiamo ancora quali giochi verranno presentati nel corso della serata e tra i giochi PS5 più chiacchierati troviamo sicuramente Horizon 2, Silent Hill, Resident Evil 8 e Gran Turismo. In attesa di scoprire come andrà a finire, vi ricordiamo che potete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove siamo attualmente in diretta con una mini-maratona che ci accompagnerà fino alle 22:00.