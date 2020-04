Aspettando PS5: custodie eco-friendly per i giochi next gen immaginate dai fan!

Con l'arrivo delle primavera si è diffusa nell'aria l'aroma della prossima generazione di console. Col mese di marzo, la comunicazione di Microsoft e Sony si è infatti intensificata, coi due colossi videoludici pronti a offrire inediti dettagli sui nuovi hardware.

Tra le novità più recenti figura la presentazione del DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5. Il particolare design scelto per il device, caratterizzato da una bicromia bianca e nera, ha scatenato la fantasia dei fan, che si sono cimentati nella creazione di notevoli versioni personalizzate del DualSense. Ma non solo, la creatività sembra infatti essere di casa nella community videoludica: un ulteriore utente ha infatti provato a proporre una propria interpretazione delle custodie dei giochi PlayStation 5.

Il design che ne è emerso è piuttosto interessante: l'utente Reddit "ruddi2020" ha infatti dato vita a una versione eco-friendly degli oggetti. Abbandonando la tradizionale forma rettangolare, ha optato per una confezione più minimale, quadrata e sottile. Per testare la propria creazione, il giocatore ha sfruttato due titoli molto attesi: da un lato troviamo infatti Dying Light 2, già confermato come in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, e Ghost of Tsushima, atteso invece in esclusiva su PlayStation 4. In calce a questa news potete trovare le concept art: cosa ve ne pare?



In chiusura, citando ancora l'opera di Sucker Punch, segnaliamo che recentemente sono emersi nuovi interessanti dettagli sul titolo: Everyeye ne ha parlato i un video dedicato a tutte le novità su Ghost of Tsushima.