Aspettando PS5, eleggiamo la miglior esclusiva di PlayStation 4!

Sta per calare il sipario sull'attuale generazione di console, mentre si avvicina sempre più rapido il momento in cui sorgerà l'alba sui nuovi hardware a firma Sony e Microsoft.

Per celebrare tutti gli anni trascorsi in compagnia di PlayStation 4 e del suo fedele DualShock 4, destinato ad essere sostituito dal DualSense e dunque anch'esso prossimo al pensionamento, la Redazione di Everyeye ha gettato uno sguardo al passato per identificare le migliori esclusive che hanno arricchito la libreria dell'hardware. Per stilare una Top Ten dedicata, il nostro Giuseppe Arace ha escluso dal conteggio le produzioni che nel tempo hanno trovato spazio anche sui lidi dell'universo PC, come Horizon: Zero Dawn o, ancor più recentemente, Death Stranding.

Con queste premesse, Everyeye vi propone il proprio elenco delle dieci migliori produzioni attualmente disponibili in via esclusiva su PlayStation 4. La varietà non manca: si spazia infatti dalle pacate e avvolgenti atmosfere di The Last Guardian alla sfrenata avventura di Uncharted 4, passando per i cupi e insidiosi sentieri che percorrono il mondo di Bloodborne e l'intensa emotività di The Last of Us Parte 2. Per scoprire ogni dettaglio, vi lasciamo alla visione di un video dedicato, che potete trovare sia in apertura a questa news sia sull Canale YouTube di Everyeye.



E voi cosa ne pensate, qual è l'esclusiva PlayStation 4 alla quale siete più legati?