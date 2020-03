Aspettando PS5: un fan prova ad immaginare l'interfaccia della console next-gen

Trascorso il mese di febbraio senza che i rumor su di un reveal della console next-gen prendessero effettivamente forma, la community inizia a discutere di una possibile presentazione di PS5 a marzo.

Nell'attesa di poter mettere mano ad informazioni concrete da parte dei vertici Sony, tuttavia, gli appassionati continuano a scatenare la fantasia, provando ad immaginare quelle che potrebbero essere le caratteristiche di PlayStation 5. Molte di queste fantasie trovano spazio su Reddit, sul quale i giocatori possono condividere riflessioni, speculazioni e le proprie teoria.

E proprio dal noto forum arriva un'idea per un concept dell'interfaccia utente di PlayStation 5. A segnalarla è il Redditer "paulo1manso", che ne ha condiviso un breve video, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Una versione che ha la sua origine nell'attuale UI di PlayStation 4, alla quale sono tuttavia state apportate alcune interessanti modifiche. Per ogni gioco, ad esempio, risulta possibile visionare il conteggio delle ore trascorse al suo interno. Che cosa ve ne pare, vi piacerebbe una soluzione di questo tipo?



Per mostrare il concept in azione è stato utilizzato The Last of Us Parte 2 come esempio. Ricordiamo che il gioco è atteso in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 29 maggio.