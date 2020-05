Aspettando PS5, le migliori curiosità sulla prima PlayStation: la Top Ten in video!

Prosegue l'attesa degli appassionati del medium videoludico, sempre più desiderosi di apprendere ogni possibile dettaglio su quella che sarà la prossima generazione di console.

Sino ad ora, i vertici di Sony hanno offerto molteplici dettagli su quelle che saranno le caratteristiche tecniche di PS5 ed hanno presentato ufficialmente il controller DualSense, destinato a raccogliere l'eredità dei suoi predecessori DualShock. Ancora diversi però i dettagli tenuti celati da un sipario di riserbo: tra questi figura ad esempio il design scelto da Sony per la propria quinta home console. Quello che sarà l'aspetto di PlayStation 5 è infatti ad oggi completamente ignoto.

In attesa di maggiori informazioni sul futuro del gaming firmato dal colosso videoludico, il team di Everyeye volge momentaneamente lo sguardo in direzione del passato. Allo scopo di rievocare le migliori curiosità sulla prima PlayStation, la Redazione ha dunque confezionato un video interamente dedicato, nel quale vengono presentati i 10 retroscena più peculiari o interessanti che hanno coinvolto, a vario titolo, l'universo di PlayStation. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Lo scorso anno, lo ricordiamo, è stato festeggiato un traguardo decisamente importante: PlayStation ha infatti compiuto 25 anni.