PS5: tra nuovi rumor sul reveal della console e schermate di avvio fan-made

Mentre Sony mantiene grande riserbo sui propri piani legati alla presentazione della propria console next-gen, presunti insider e creativi utenti volgono i propri pensieri a PlayStation 5.

Per quanto riguarda i rumor legati al nuovo hardware da gaming, sono molteplici le voci di corridoio emerse in rete nel corso degli ultimi giorni. Tra queste, sembra aver attirato una certa attenzione un corposo post apparso su 4Chan. Quest'ultimo, come già altre presunte indiscrezioni identifica in un PlayStation Meeting a febbraio l'occasione per dare il primo sguardo a PS5.



In particolare, la data indicata è quella di mercoledì 5, durante un evento organizzato nella città di New York. Il post suggerisce un forte focus sulla promozione del servizio PlayStation Now ed il supporto a funzioni di retrocompatibilità. Sempre secondo il rumor, la presentazione potrebbe ospitare diversi annunci sul fronte software, con spazi dedicati a Gran Turismo 7, Demons Souls Remastered, Godfall e nuove produzioni da parte dei team interni, tra nuove IP e produzioni legate a Horizon Zero Dawn e Marvel's Spiderman. Ad ora, non c'è ovviamente modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato, che invitiamo ad interpretare con la massima cautela: simili presunti leak non rappresentano infatti in alcun modo fonti ufficiali e si possono dunque rivelare errati in toto o in parte.



In chiusura, dopo avervi segnalato diversi concept fan-made del design di PS5, riportiamo la simpatica iniziativa di un appassionato. Direttamente in apertura a questa news, potete infatti visionare un breve video fan-made. Proveniente dal canale YouTube Paulo Manso Animation, il filmato prova ad immaginare una possibile schermata di avvio di PlaStation 5: cosa ve ne pare?