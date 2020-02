Aspettando PS5: oggi è il settimo anniversario dell'annuncio di PS4!

In attesa di maggiori informazioni su quale palco ed occasione ospiteranno la presentazione ufficiale di PlayStation 5, la community videoludica può comunque celebrare un'occasione importante.

Alla vigilia dell'approdo sul mercato della console next-gen, PlayStation 4 festeggia infatti il settimo anniversario del suo annuncio ufficiale. Esattamente sette anni fa, in data 20 febbraio 2013, i vertici Sony annunciavano ufficialmente PlayStation 4, in occasione del PlayStation Meeting. Durante l'evento veniva mostrato per la prima volta il nuovo controller Sony, l'ormai noto Dualshock 4. Venivano inoltre diffuse alcune prime informazioni su quelle che sarebbero state le caratteristiche tecniche della console. Non mancò inoltre il tempo per mostrare alcuni titoli: sul palco dell'evento furono infatti offerti alcuni primi assaggi di Killzone: Shadow Fall e inFAMOUS Second Son.



A distanza di sette anni dall'evento, PlayStation 4 si prepara a concludere il proprio ciclo generazionale, per lasciare spazio alla sua erede, il cui lancio resta atteso per gli ultimi mesi del 2020. In attesa di poter scoprire tutti i dettagli e il prezzo di PS5, ricordiamo che recentemente i vertici Sony hanno annunciato che non parteciperà al PAX East per motivazioni precauzionali legate all'emergenza Coronavirus. La decisione, che implica anche l'assenza di The Last of Us Parte 2 allo show di Boston, è stata commentata da Naughty Dog.