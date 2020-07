Aspettando PS5, prosegue la produzione di PS4: 1 console ogni 30 secondi a Kisarazu

Anche se mancano pochi mesi al lancio di PlayStation 5, prosegue spedita la produzione di PS4, che non sembra affatto destinata ad arrestarsi a breve (basti pensare che quella di PS3 è stata arrestata solamente nel 2017, dopo quattro anni dal debutto di PlayStation 4).

Sono oltre 110 milioni le PlayStation 4 in giro per il mondo, una dato che la rende la console dell'attuale generazione più venduta in assoluto. Per riuscire a garantire una distribuzione adeguata di un prodotto tanto richiesto è necessaria una produzione efficiente, un compito che la fabbrica di Kisarazu, in Giappone, sta assolvendo in maniera incredibilmente efficace.

Un recente articolo di Nikkei Asian Review ci ha portato alla scoperta di questo stabilimento gestito da Sony Global Manufacturing & Operations (SGMO) e quasi interamente automatizzato, capace di sfornare una PlayStation 4 ogni trenta secondi. Ci sono ben 32 robot prodotti da Mitsubishi Electric, 26 dei quali capaci di attaccare cavi, nastri e parti flessibili, compiti che molti macchinari del genere non sono in grado di portare a termine: un vero e proprio vanto per a fabbrica. In tutta la linea, lunga 31,4 metri, operano solamente quattro persone: due posizionano le schede madri, e due impacchettano le console alla fine.

"Probabilmente non c'è nessun altro stabilimento in grado di manipolare i robot in questo modo", ha affermato un ingegnere. Ogni processo è automatizzato con l'obiettivo di creare un ritorno economico. Il General Architect di SGMO, Hiroyuki Kusakabe, afferma d'aver creato "delle linee di produzione redditizie". Abbassare i costi di produzione è infatti essenziale per qualsiasi azienda, specialmente per Sony in questo periodo storico, visto che PlayStation 4 è inevitabilmente destinata ad un calo delle vendite con il debutto di PS5.