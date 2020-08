Aspettando PS5: Sony vuole accelerare la pubblicazione delle esclusive

Mentre l'aggiornamento di playlist YouTube PlayStationoffre nuovo slancio ai recenti rumor su di un evento PS5 a inizio settembre, da Sony giungono interessanti dettagli sulle strategie future della compagnia.

In un nuovo report pubblicato dai vertici del colosso tecnologico e videoludico emerge infatti l'intenzione di accelerare i ritmi di pubblicazione di produzioni esclusive per le proprie console. "Per rinforzare contenuti e IP, - si legge - Sony Interactive Entertainment accelererà il miglioramento e il dispiegamento del proprio portfolio di titoli esclusivi PlayStation. Come risultato della cooperazione tra sviluppo interno e compagnie partner, la vendita nel tempo di software PS4 continua a crescere, e l'intenzione è quella di migliorare ulteriormente la line-up con contenuti di valore".

Nel report si ribadisce inoltre l'intenzione di portare sul mercato una console che offra un importante salto generazionale, reso possibile, secondo Sony, da innovazioni sul fronte della velocità, dell'audio e del feedback aptico. "Titoli PS5 che garantiranno questa nuova esperienza di gioco sono in fase di realizzazione da parte di sviluppatori Prime, Seconde e Terze Parti, e abbiamo in programma di presentare una notevole line-up di titoli ai nostri utenti".



Al momento, PlayStation 5 è priva di una data di lancio specifica e non è chiaro quali saranno i giochi che ne accompagneranno il debutto sin dal Day One.