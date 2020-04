Aspettando PS5 e Xbox Series X: Spencer sull'interazione tra hardware e l'idea di 'cross'

Recentemente, Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha avuto modo di condividere il proprio punto di vista su un ampio range di interessanti tematiche.

Ospite presso un lungo podcast organizzato da IGN USA, il volto dell'intrattenimento videoludico della Casa di Redmond ha discusso di un tema particolarmente sentito in casa Xbox: la possibilità di consentire forme di interazione tra diversi hardware e piattaforme videoludiche. "[...] dovrebbe essere possibile giocare con chi si desidera. - ha ribadito Spencer - E se noi possiamo sostenere questo approccio, se possiamo essere portavoce e difensore di questa visione, ben venga".

Una riflessione che non si limita a prendere in considerazione la possibilità di unire le utenze per consentire il gioco online, ma che include anche ulteriori aspetti: "Pensiamo che cross-play, cross-progression, cross-buy siano cose a cui le persone dovrebbero avere accesso quest'anno [...], ma apprezzo il fatto che l'idea di 'cross' stia guadagnando popolarità. Ancora non è applicabile dappertutto, quindi la battaglia non è stata ancora vinta".



Nel corso del mese di marzo, Microsoft ha ufficialmente presentato tutte le caratteristiche tecniche di Xbox Series X. A brevissima distanza, Sony ha risposto con un parziale reveal di PlayStation 5, il cui design resta ad oggi ancora avvolto nel mistero.