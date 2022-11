Aspettando Ragnarok: che tipo di gioco è God of War?

Dal suo lancio avvenuto su PlayStation 2 nel 2005, God of War ha saputo conquistare il favore dei giocatori unendo il fascino della mitologia a quello della violenza. La saga è ancora apprezzata e pronta ad accogliere un nuovo titolo (non perdetevi la nostra recensione di God of War Ragnarok), ma qual è il genere videoludico in cui rientrano i suoi esponenti?

I God of War sono in tutto e per tutto dei videogiochi action adventure che, malgrado un combat system più semplice rispetto agli Stylish Action nati in Giappone con Devil May Cry, ne ereditano alcuni aspetti quali l’importanza data alle combo (rapide successioni di colpi aerei o meno) e alla resa scenica di ogni scontro.

A proposito delle battaglie che hanno visto Kratos protagonista, la parentesi nordica iniziata con il God of War del 2018 ha poi rappresentato un’evoluzione rispetto a quanto offerto dagli episodi originali visti su PS2 e PS3, combinando la pura natura action del franchise con elementi di stampo GDR, fra i quali ricordiamo lo sviluppo del personaggio (gestito anche attraverso il potenziamento dell’equipaggiamento) e la possibilità di creare build personalizzate. Altra novità rilevante nelle meccaniche di gioco è l'introduzione di Atreus, figlio di Kratos (che rivedremo in God of War Ragnarok) che sarà parte attiva dei combattimenti e dell'esplorazione, dando utili vantaggi al giocatore.

