Aspettando il Ragnarok: il fan remake di God of War splende in Unreal Engine 5

Manca sempre meno all'uscita di God of War Ragnarok su PS5 e PS4, fissata per il 9 novembre 2022: in questa data la saga norrena di Kratos arriverà al suo epilogo, in un'avventura che promette di rivelarsi coinvolgente come da tradizione del brand firmato Santa Monica Studio.

In tanti tuttavia non hanno mai dimenticato le origini della serie su PlayStation 2, quando il Fantasma di Sparta muoveva i suoi primi passi nel mondo videoludico preparandosi a divenire un'icona di PlayStation. L'originale God of War del 2005 è ancora oggi tra i giochi più amati mai prodotti da Sony, e c'è chi si è spinto fino ad immaginarne un remake realizzato in Unreal Engine 5.

A realizzarlo è ancora una volta il canale Youtube TeaserPlay, che in precedenza ha stuzzicato i giocatori con il fan remake di Bully in Unreal Engine 5. Stavolta tocca proprio alla prima avventura di Kratos ricevere il trattamento next-gen e, sebbene si tratti di un semplice concept trailer, i risultati sono comunque interessanti. L'autore ha completamente ricreato gli scenari del titolo PS2 con il potente motore grafico di Epic Games, reinterpretandolo inoltre con le inquadrature dei God of War moderni e realizzando anche un apposito modello poligonale per Zeus (che nel gioco originale appariva soltanto tramite ologramma per una manciata di secondi), così da dare vita ad un dialogo faccia a faccia con Kratos.

Vi piacerebbe vedere prima o poi un vero remake del classico PS2? Intanto c'è anche chi ha creato un plagio di God of War per Xbox e PC, dallo strambo nome di War Gods Zeus of Child.