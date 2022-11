Aspettando il Ragnarok: God of War ha venduto oltre 23 milioni di copie

Mentre i fan aspettano con impazienza di mettere le mani sopra God of War Ragnarok, disponibile dal 9 novembre 2022 su PS5 e PS4, Sony fornisce un aggiornamento sui dati di vendite del precedente God of War, uscito originariamente nel 2018.

Pubblicato prima su PS4 ed arrivato poi su PC a gennaio 2022, la prima avventura norrena di Kratos assieme a suo figlio Atreus ha venduto in totale oltre 23 milioni di copie, tenendo ovviamente conto di entrambe le versioni disponibili. L'ultimo aggiornamento ufficiale di Sony sui risultati commerciali del titolo Santa Monica Studios risale all'ottobre del 2021, quando venne confermato che God of War PS4 ha venduto 19,5 milioni di copie, confermandosi quindi come uno dei giochi di maggior successo della precedente piattaforma.

All'epoca però la versione PC non era ancora stata pubblicata, e secondo Steamspy God of War PC ha superato le 2 milioni di unità vendute già un mese dopo il lancio. Adesso arrivano dati ufficiali da parte del colosso nipponico, che evidenziano una crescita di quasi 4 milioni di copie aggiuntive rispetto ad un anno fa.



God of War si conferma dunque come uno dei brand più forti ed amati disponibili su PlayStation, e c'è quindi grande curiosità di scoprire quale sarà l'impatto di God of War Ragnarok non appena avrà compiuto il suo esordio sul mercato.