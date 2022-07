Aspettando il Ragnarok: Kratos è invincibile in questo divertente video di God of War

L'attesa per God of War Ragnarok è alle stelle e in molti stanno approfittando dell'avvicinarsi del nuovo capitolo della serie per rigiocare il primo God of War. A tal proposito, un giocatore ha condiviso sui social una clip davvero divertente.

Questo utente si è fermato un attimo durante una delle sequenze del gioco in cui Atreus e suo padre sono in barca e, durante questa fase di inattività, è accaduto qualcosa di insolito. Un gabbiano è letteralmente esploso all'impatto con la possente muscolatura di Kratos, ricoprendo l'aria di sangue e piume. Il bizzarro spettacolo, condiviso su Twitter, è stato ricondiviso così tante volte dagli altri utenti da finire sotto l'occhio attento degli sviluppatori di Sony Santa Monica Studio, che hanno messo un mi piace al filmato e l'hanno commentato con una simpatica battuta.

Prima di lasciarvi alla divertentissima clip catturata su PlayStation 5, vi ricordiamo che proprio questa mattina sono stati condivisi nuovi dettagli sulla trama di God of War Ragnarok, dal momento che il sito ufficiale si è aggiornato con qualche informazione extra su ciò che aspetta Kratos e Atreus nella loro prossima avventura.

Sapevate che la copertina di questo artbook di God of War Ragnarok sembra includere un grosso spoiler?