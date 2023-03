Aspettando RE9, auguri alla serie: oggi sono 27 anni di Resident Evil!

Nel 2021, i vertici di Capcom avevano festeggiato il venticinquesimo compleanno della serie, cogliendo l'occasione per annunciare la raccolta definitiva di Resident Evil.

Quest'oggi niente cifra tonda, ma la saga survival horror giapponese si presenta comunque in perfetta forma per il suo anniversario. Esordito il lontano 22 marzo 1996, il mondo di Resident Evil raggiunge quota 27 anni. Un traguardo che i fan possono celebrare nella giornata odierna, 22 marzo 2023, fronteggiandosi per eleggere il capitolo o il personaggio migliore della serie Resident Evil.

Negli ultimi mesi, Capcom ha rallegrato gli appassionati dell'IP, proponendo un'ampia rassegna di novità a tema. Dal lancio dell'apprezzato Resident Evil 4 Remake alla versione in realtà virtuale di Resident Evil: Village, l'immaginario della saga si sta ampliando con un ritmo decisamente serrato. Dopo aver riproposto Resident Evil 2 e Resident Evil 3 tramite remake dedicati, Capcom non ha invece ancora soddisfatto le richieste di chi a gran voce domanda un rifacimento di Resident Evil: Code Veronica. Nonostante i molti rumor e le indiscrezioni che hanno riguardato il progetto, ad oggi non vi è infatti ancora alcuna conferma ufficiale in merito a una sua realizzazione.



All'alba del ventisettesimo compleanno della saga, quale sperate possa essere il futuro di Resident Evil?