Aspettando Red Dead Redemption 2 per PC... giocate con Arthur Morgan in Sekiro!

Per celebrare il tanto atteso annuncio di Red Dead Redemption 2 per PC, a al modder Eyedeability è venuta una brillante idea: aggiungere Arthur Morgan, il protagonista del western di Rockstar Games, in Sekiro: Shadows Die Twice!

Si tratta, chiaramente, di un semplice cambio di personaggio, un trucchetto già utilizzato da molti modder per portare nel Giappone Feudale di FromSoftware personaggi del calibro di Krillin di Dragon Ball Z e Woody di Toy Story. Nulla di troppo elaborato, dal momento che non è neppure possibile udire la voce di Arthur, però potrebbe rappresentare una simpatica fonte di divertimento per tutti i giocatori già in possesso di Sekiro: Shadows Die Twice e in attesa di Red Dead Redemption 2 per PC, la cui data d'uscita su Epic Games Store e Rockstar Games Launcher è fissata per il prossimo 5 novembre. Su Google Stadia sarà disponibile fin dal lancio del servizio previsto nel corso di novembre, mentre su Steam non arriverà prima di dicembre.

Se siete curiosi di provare questa mod e scoprire cosa si prova a menar fendenti nei panni di Arthur Morgan, allora vi rimandiamo alla pagina dedicata alla mod. Troverete una vera e propria collezione di personaggi, che include pure Kurosaki Ichigo da Bleach, Geralt da The Witcher 3 e 2B da Nier: Automata.