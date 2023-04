Aspettando Redfall, mini-maratona di Everyeye con Arkane: Prey, Deathloop e Dishonored!

La software house di casa Bethesda ha promesso più volte che Redfall sarà un gioco in pieno stile Arkane: a pochi giorni dal lancio dell'avventura vampiresca, riscopriamo la storia del talentuoso team videoludico!

Nell'annunciare una nuova mini-maratona, la redazione vi invita a raggiungere il canale Twitch di Everyeye, per una sessione di gaming intensa e totalmente dedicata all'universo di Arkane Studios. Nel pomeriggio di martedì 18 aprile, (ri)scopriremo insieme in live le migliori creazioni firmate dagli sviluppatori di casa Bethesda, per un pomeriggio all'insegna di cupi misteri e inquietanti epopee sci-fi.

L'appuntamento prenderà il via alle ore 15:00 in punto, con la mini-maratona che si protrarrà sino alle ore 21:00. Nell'arco di queste sei ore, la redazione di Everyeye vi accompagnerà in un viaggio intenso alla scoperta dei mondi di Dishonored, Prey e del più recente Deathloop. Un appuntamento perfetto per discutere insieme degli aspetti più interessanti delle produzioni Arkane e delle aspettative nutrite nei confronti dell'imminente lancio di Redfall.



