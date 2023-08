Aspettando il Remake di Oblivion: Imperial City si fa next gen nel video fan made

Mentre in rete continuano a rimbalzare i leak del Remake di Oblivion, un appassionato della saga di The Elder Scrolls esperto di computer grafica ha realizzato una versione iperrealistica di Imperial City, cuore pulsante di Cyrodiil e capitale dell'Impero.

L'autore di questo incredibile progetto fan made è Emil Rasmussen, artista digitale dell'azienda di design Fritz Hansen. Con l'ausilio di software come 3DS Max, Nuke, SpeedTree, World Creator e V-Ray, l'esperto designer ha tratto ispirazione dalle infinite nottate trascorse esplorando l'universo ruolistico di Oblivion per ricostruire la Città Imperiale come progetto di laurea da realizzare in meno di un mese.

Per concretizzare la visione creativa della sua reinterpretazione di Imperial City, Rasmussen ha preso spunto dalla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e, ovviamente, dal trailer di presentazione di The Elder Scrolls 6. La ricostruzione minuziosa della Città Imperiale che possiamo ammirare nel progetto universitario di Rasmussen vanta un livello di dettaglio davvero sorprendente, basta dare uno sguardo alla Torre d'Oro Bianco che svetta sullo scenario e alla cura riposta nella reinterpretazione della pianta circolare "in stile atlantideo" di Imperial City.

Date perciò un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle ultime attività di Bethesda e sui 'mondi da costruire' tra Starfield, Fallout 5 e TES 6.