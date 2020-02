Aspettando Resident Evil 3 Remake: ripercorriamo in video la storia della serie horror

Nell'impaziente attesa di indossare ancora una volta i panni di Jill e Carlo per vivere l'incubo digitale di Resident Evil 3 Remake, abbiamo realizzato un nuovo video speciale per ripercorrere la storia della serie horror di Capcom.

Il filmato che campeggia a inizio articolo accompagna l'approfondimento curato da Giuseppe Carrabba che racconta la storia di Resident Evil, l'epopea a tinte oscure che ha elevato Shinji Mikami al rango di maestro indiscusso del genere e contribuito a scrivere alcune tra le pagine più importanti e rappresentative del medium videoludico.

L'immaginario costruito dalla trama dei capitoli originari della saga di Resident Evil si è espanso considerevolmente nel corso degli anni successivi, arricchendo il canovaccio narrativo di ciascun episodio con l'ingresso di decine di personaggi inediti che, con il loro vissuto, hanno generato una sorta di "universo espanso" pieno di retroscena e di eventi senza soluzione di continuità.

Dalle origini del male rappresentate dal Virus Progenitor all'apocalisse zombie di Raccoon City, passando per i ghiacci dell'Antartide e i villaggi spagnoli dei diversi capitoli che hanno scandito il ritmo della storia di Resident Evil, proviamo allora a capire fino a che punto gli autori di Capcom hanno saputo spingersi per costruire una base di appassionati letteralmente sconfinata, come quella che sta attendendo con ansia l'uscita di Resident Evil 3 Remake (completamente doppiato e sottotitolato in italiano) per il 3 aprile di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One.