Aspettando Resident Evil Village: notte horror e tutti gli appuntamenti su Twitch

Quella appena iniziata è la settimana di Resident Evil Village, il nuovo survival horror Capcom sarà disponibile dal 7 maggio su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia), potevamo dunque lasciarci sfuggire l'occasione per organizzare una serie di live a tema su Twitch?

Si parte mercoledì 5 maggio con un primo appuntamento riepilogativo in programma alle 17:00 mentre lo stesso giorno alle 21:00 daremo il via alla notte horror con Resident Evil 7 Biohazard e chiacchiere su Resident Evil Village. Gli appuntamenti continuano poi il 6 maggio alle 14:00 con una nuova diretta a tema Resident Evil e venerdì 7 maggio alle 21:00 diretta speciale su Village per festeggiare insieme il lancio del gioco. Ricapitolando dunque:

Mercoledì 5 maggio ore 17:00 - Aspettando Resident Evil Village

Mercoledì 5 maggio ore 21:00 - Notte horror con RE7 e chiacchiera su Resident Evil Village

Giovedì 6 maggio ore 14:00 - Resident Evil Talk Show

Venerdì 7 maggio ore 21:00 - Resident Evil Village Day One Special

Ben quattro diversi appuntamenti di cui due in prima serata (mercoledì e venerdì) per calarsi pienamente nell'atmosfera di Village in attesa di mettere le mani sul gioco. Vi aspettiamo sul canale Twitch Everyeye.it e vi ricordiamo che se il nostro lavoro vi piace potete supportarci iscrivendovi al canale, è gratis con Amazon Prime e avrete diritto a vari bonus tra cui dirette senza pubblicità e accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.