Aspettando Resident Evil Village: RE 3 Remake sfiora i 3 milioni, la serie oltre i 103!

Mentre non si arrestano i rumor legati a armi, nemici e boss di Resident Evil Village, i vertici di Capcom confermano ancora una volta la grande rilevanza commerciale del franchise.

Nel presentare i risultati finanziari conseguiti nel corso dell'ultimo trimestre, il colosso del videogioco ha infatti condiviso i dati di vendita aggiornati per il franchise. Complessivamente, la saga survival horror ha ampiamente superato la soglia delle 100 milioni di copie vendute, con un dato che al momento stima 103 milioni di giochi della serie acquistati in tutto il mondo. Un risultato notevole, per un brand che non vede diminuire la propria rilevanza sul mercato.

Al novero delle vendite complessive della saga di Resident Evil contribuisce ovviamente anche Resident Evil 3 Remake, l'iterazione più recente in termini di pubblicazione. Il ritorno del Nemesis ha conquistato quasi 3 milioni di giocatori, con un numero di copie vendute che si attesta su 2,7 milioni di unità sul mercato videoludico internazionale.



La prossima incarnazione del franchise abbandonerà la strada del remake, per proporre ai giocatori una storia completamente inedita. Molto atteso, l'ottavo capitolo della serie è al momento protagonista di una vasta selezione di rumor, tra i quali il possibile supporto di Resident Evil Village alla VR.