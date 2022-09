Aspettando Return to Monkey Island: ripercorriamo le origini della saga

Nelle puntate precedenti: aspettando Return to Monkey Island, ripercorriamo le origini dell'iconica avventura piratesca di LucasArts e Ron Gilbert con il riassunto dei primi due capitoli di Monkey Island.

L'attesissimo sequel di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, infatti, riprenderà il filo del discorso lasciato in sospeso dalle due indimenticabili avventure piratesche del 1990 e del '91, di conseguenze è bene riavvolgere il nastro dei ricordi per rivivere le peripezie di Guybrush Threepwood.

Con ancora negli occhi le scene dell'ultimo gameplay trailer di Return to Monkey Island, abbiamo perciò deciso di rituffarci nelle atmosfere dei due capitoli d'esordio della leggendaria avventura grafica di Ron Gilbert per riannodare il filo del discorso lasciato in sospeso con LeChuck's Revenge e riuscire, così facendo, a immergerci ancora una volta nelle straordinarie atmosfere di questa ormai iconica serie.

Dalla disputa con Herman Toothrot all'incontro con l'amata Elaine Marley, passando per il parco dei divertimenti "Big Woop" e le imprevedibili conseguenze della maledizione di LeChuck, Antonello "Kirito" Bello ci accompagna in questo viaggio con il nostro riassunto dei primi due Monkey Island, con tutti gli aneddoti e gli eventi che hanno caratterizzato le prime odissee piratesce di Guybrush Threepwood.