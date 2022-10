Aspettando il ritorno di Tomb Raider: fan ricrea in 2D il primo gioco di Lara

Negli scorsi mesi Crystal Dynamics ha confermato lo sviluppo del nuovo Tomb Raider: le informazioni sul progetto sono al momento molto limitate, ma con certezza sappiamo che la prossima avventura di Lara Croft sarà realizzata grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5.

Con il nuovo Tomb Raider probabilmente ancora molto lontano dal suo debutto nei negozi, per il momento si può ingannare l'attesa guardando al passato dell'iconica archeologa, rigiocando o riscoprendo alcuni dei migliori giochi che la vedono per protagonista. Proprio per restare in tema, un fan della serie si sta mettendo d'impegno per ricreare lo storico capostipite della serie, pubblicato originariamente nel 1996, interamente in 2D.

Attraverso una breve clip pubblicata su Twitter, l'utente Delca mostra un assaggio della sua creazione: l'autore ha mantenuto lo stile grafico del gioco originale per poi adattarlo alle due dimensioni, con Lara che corre e salta in maniera fluida attraverso uno degli iconici scenari del gioco originale. Per il momento Delca si è limitato a mostrare soltanto questa piccolissima parte del progetto, che in questo modo strizza fortemente l'occhio alle avventure Platform 2D vecchia scuola.

Lo rigiochereste il primo Tomb Raider con questa nuova impostazione? Tornando invece al futuro episodio, Tomb Raider Next potrebbe avere la coop, stando agli ultimi rumor.