Aspettando Scorn: scopriamo l'orrore e l'arte di H.R. Giger

Siamo ormai vicino al debutto di Scorn, il nuovo horror game che prende a piene mani ispirazione dalle opere di Hans Ruedi Giger, il noto pittore, designer e scultore svizzero divenuto apprezzato per il suo tetro e oscuro stile simbolico sia nel mondo dell'arte che in quello del cinema.

Lo stile di Scorn, così alieno, distorto e conturbante, proviene dallo stile di H.R.Giger, che decise di percorrere il percorso dell'arte per dare sfogo alle sue fantasie e rappresentare in una chiave originale i suoi incubi. Dopo aver fatto la conoscenza di Salvador Dalì, divenuto poi una tra le sue principali influenze artistiche, Giger ha presto abbracciato l'apporto delle tecnologie e approfondito il ruolo che la macchina avrebbe ricoperto nella società dell'uomo moderno.

Da qui nascerà il suo peculiare stile artistico, che sul finire degli anni '70 porterà alla luce il personaggio di Alien, lo xenomorfo di cui possiamo osservare le fattezze già in una litografia realizzata dall'artista nel 1976. Questo ci insegnò che anche in un essere spaventoso poteva nascondersi del fascino e della bellezza. In seguito, Giger si dedicherà alla scultura, collaborò con Jonathan Davis, cantante dei Korn, e si affacciò nel mondo dei videogiochi prestando il suo aiuto per la serie di Dark Seed.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al filmat che trovate in cima. Ne approfittiamo per ricordarvi che Scorn sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 14 ottobre, incluso gratis in Xbox Game Pass.