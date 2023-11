Aspettando Silent Hill 2 Remake: nasce il nuovo team Konami di Silent Hill

Mentre il mondo è sempre più impaziente di poter mettere le mani sulla rivisitazione dell'atteso capitolo di Silent Hill, complice le ultime notizie su Silent Hill 2 Remake che racconterà le origini di Pyramid Head che hanno riacceso l'animo dei videogiocatori, Konami sta puntando maggiormente verso il ritorno in auge del celebre franchise.

Mancano ancora molte informazioni circa la possibile data di lancio di Silent Hill 2 Remake su PC e PS5, ma nel frattempo la software house ha fatto sapere al pubblico di essere alla ricerca di "creatori di videogiochi per un 'progetto su larga scala' del Silent Production Team. In poche parole, si tratterebbe di un nuovo team di sviluppo che, almeno per il momento, è alla ricerca di artisti, progettisti, ingegneri, project manager e molte altre figure professionali, come evinto dalle informazioni rilasciate via X.

Il Silent Production Team di Konami Digital Entertainment avrà un "ruolo chiave nel futuro della nostra attività di gioco". Bisognerà attendere ancora un po' prima di assistere alla concretizzazione di questa visione d'insieme della software house, sebbene il ritorno di Silent Hill sia costellato di numerose avventure imprescindibili per i fan. Cosa ne pensate di questo lavoro dietro le quinte da parte di Konami? E, soprattutto, a cosa ci si riferisce con il "progetto su larga scala"?