Aspettando Spada e Scudo: quali sono i Pokemon più amati? Rispondono 52.000 utenti!

Dalla postazione della Nintendo Treehouse E3 2019, è stato mostrato al pubblico il primo gameplay di Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Nel corso del medesimo evento è stato inoltre annunciato che i due titoli consentiranno ai giocatori l'accesso al solo Pokedex di Galar.

Questa scelta modifica l'impostazione adottata da Game Freak nel corso dei precedenti capitoli della celebre saga videoludica ed ha suscitato disappunto in parte della community legata al brand. La software house ha spiegato le motivazioni che hanno portato a questa scelta, sottolineando anche come il Pokedex di Galar non includerà solo creature inedite.

In attesa di maggiori informazioni, un utente Reddit, noto sul forum con il nickname di "mamamia1001", ha lanciato un'interessante sondaggio online, per cercare di scoprire quali siano i Pokemon più amati dalla community. Secondo quanto riportato, quest'ultimo avrebbe visto la partecipazione di circa 52.000 utenti, che hanno espresso le proprie preferenze sugli oltre 800 Pokemon partoriti nel tempo dalla fantasia di Game Freak. È piuttosto interessante dare uno sguardo ai risultati ottenuti. Nella top-ten dei Pokemon più amati rientrano le seguenti creature:

Charizard: 1.107 voti; Gengar: 1.056 voti; Arcanine: 923 voti; Bulbasaur: 710 voti; Blaziken: 613 voti; Umbreon: 607 voti; Lucario: 604 voti; Gardevoir: 585 voti; Eevee: 581 voti; Dragonite: 551 voti;

Come potete verificare in calce, l'utente Reddit ha ulteriormente rielaborato i dati, fornendo altre interessanti considerazioni. Voi cosa ne pensate, se doveste indicarne uno soltanto, quale sarebbe il vostro Pokemon preferito?