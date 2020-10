Aspettando Spider-Man Miles Morales: ricapitoliamo la storia finora!

Tra meno di un mese arriverà finalmente sugli scaffali Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5, nuovo episodio della saga imbastita da Insomniac Games che avrà per protagonista Miles Morales.

In attesa di scoprire cosa capiterà al personaggio ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli, ci è sembrato doveroso ricapitolare tutti gli eventi che hanno caratterizzato Marvel's Spider-Man, primo episodio della serie uscito su PlayStation 4 nel 2018. I ragazzi di Insomniac Games hanno tessuto un intricato mosaico narrativo degno di un aracnide, dando forma ad un Ragnoverso inedito rispetto a qualsiasi altra incarnazione del personaggio Marvel.

Nella visione dello studio californiano, Peter Parker è un giovane uomo di 23 anni, che da circa 8 anni protegge le strade di New York dai criminali. È un universitario brillante, oltre che stagista presso il laboratorio di Otto Octavius, uno scienziato la cui carriera è sull'orlo del baratro. Il suo amore idilliaco con la splendida Mary Jane Watson è finito da tempo, e i rapporti tra i due non sembrano del tutto felici. Non manca la cara zia May, che sembra aver trovato nelle attività di volontariato una nuova ragione di vita. Queste sono solamente le premesse di una storia che abbiamo ripercorso nel Video Speciale allegato in apertura di notizia e nell'articolo dedicato alla storia di Marvel's Spider-Man preparato dal nostro Gabriele Laurino.

Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man Miles Morales uscirà il 12 novembre su PlayStation 4 e il 19 novembre su PlayStation 5. Sarà supportato l'upgrade gratis da PS4 a PS5, oltre che il passaggio dei salvataggi tra le due console. All'interno della Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition sarà inoltre incluso Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata e migliorata - con un Peter Parker inedito - del primo capitolo.