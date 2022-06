Aspettando STALKER 2: un fan rimasterizza il primo capitolo con texture 4K

Mentre il team di GSC Game World conferma l'uscita nel 2023 di STALKER 2 mostrando il video introduttivo, un appassionato dell'iconica serie post-apocalittica sta ricostruendo in 4K tutte le texture del primo, iconico capitolo Shadow of Chernobyl.

L'artefice di questo ambizioso progetto fan made è Andrey0007, un modder che si sta impegnando nella ricostruzione in alta definizione di tutte le texture che mappano le superfici di armi, scenari naturali, edifici, creature e personaggi di STALKER Shadow of Chernobyl.

Il lavoro di ammodernamento delle texture non è ancora concluso ma sta procendendo spedito, grazie all'utilizzo delle ultime tecnologie di upscaling "intelligente" basato su Reti Neurali, un approccio sempre più adottato dai modder in funzione della straordinaria nitidezza e qualità restituita da questo genere di software che, oltretutto, ha l'indubbio vantaggio di abbattere sensibilmente i tempi di sviluppo.

Una versione preliminare del lavoro portato avanti da Andrey0007 è già disponibile e scaricabile in via del tutto gratuita sulle pagine di ModDB (trovate il link in calce alla notizia); anche la versione finale della Remaster fan made di STALKER potrà essere scaricata gratis, sebbene non si conoscano ancora le tempistiche di pubblicazione di questo importante pacchetto di texture 4K. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il toccante video mostrato da GSC Game World nel corso dell'Xbox Extended Showcase per discutere dello sviluppo di STALKER 2 e degli orrori della guerra in Ucraina.