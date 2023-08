Aspettando Starfield: arriva il sito che permette di creare una build

Se state morendo dalla voglia di giocare a Starfield e non vedete l'ora che Bethesda sblocchi la versione in accesso anticipato, sappiate che è possibile ingannare l'attesa iniziando a pianificare in che modo potenziare le abilità del personaggio.

Un gruppo di appassionati ha infatti raccolto tutte le informazioni diffuse dal team di sviluppo nel corso dei mesi e ha realizzato un sito web grazie al quale è possibile progettare una build di Starfield. Si tratta di un portale molto simile a quelli già esistenti per altri popolari giochi di ruolo, con l'unica differenza che in questo caso le informazioni disponibili al suo interno non sono affidabili al 100%. Dopo aver effettuato l'accesso al 'Character Build Planner & Calculator', gli utenti possono iniziare a selezionare il Background del protagonista (che comporta una diversa distribuzione iniziale dei punti caratteristica), i Tratti e spendere punti abilità, così da valutare in che modo sviluppare le caratteristiche dell'esploratore spaziale nel corso dell'avventura.

Il sito amatoriale, che supporta anche altre produzioni Bethesda, propone anche una descrizione abbastanza accurata delle abilità confermate di Starfield, molto utile per chi vuole farsi un'idea su quali saranno le possibili scelte in fase di distribuzione degli skill point.

