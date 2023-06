Aspettando Starfield: maratona di Outer Wilds, No Man's Sky e The Outer Worlds su Twitch

Mentre fervono i preparativi per la prossima Assemblea di Everyeye sui temi più caldi dei videogiochi, la nostra redazione si prepara per la nuova, spumeggiante maratona su Twitch all'insegna di videogiochi spaziali.

Nel corso di questo nuovo appuntamento con la community apriremo un varco interdimensionale che ci condurrà nel multiverso interattivo di alcuni dei più celebri videogiochi ambientati nello spazio. Nell'impaziente attesa per il lancio di Starfield (a proposito, avete letto il nostro riassunto degli annunci dello Starfield Direct?), la nostra redazione esplorerà gli infiniti mondi procedurali di No Man's Sky, per poi fare tappa nel Sistema di Alcione e darsi alla pazza gioia nella dimensione ruolistica di The Outer Worlds.

Sempre nel corso della prossima maratona di Everyeye su Twitch proveremo a sbirciare tra le pieghe del tessuto spaziotemporale per andare alla scoperta dei segreti insondabili dei pianeti alieni di Outer Wilds (per un approfondimento su questo fenomeno indie, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Outer Wilds).

Il viaggio interplanetario partirà ufficialmente alle ore 15:00 di mercoledì 28 giugno, con un pomeriggio da trascorrere insieme a noi e alle scoppiettanti avventure sci-fi della nostra redazione. Quale occasione migliore di questa per iscriversi al canale Twitch di Everyeye? La sottoscrizione al canale vi consente di ottenere l'accesso al canale Telegram dell'Orda di Everyeye e di visionare le repliche delle trasmissioni, nonché di ricevere delle notifiche sulla nostra programmazione in streaming mediante l'apposita campanella di Twitch.