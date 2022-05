Aspettando Street Fighter 6: la bizzarra partenership tra Chun Li, farmacie e Capcom!

Se il mese di febbraio ha portato con sé l'annuncio ufficiale di Street Fighter VI, la primavera presenta ora al pubblico una peculiare iniziativa che vede protagonista Chun-Li.

La combattente introdotta nel roster della serie Capcom con Street Fighter II è infatti ora sulla copertina degli "okusuri techo" di alcune farmacie del Sol Levante. Di cosa stiamo parlando esattamente? Facciamo un passo indietro. In Giappone, i pazienti che necessitano di un farmaco devono recarsi in farmacia con uno speciale diario, nel quale vengono riportati i dati del medicinale in questione, la data di consegna e i recapiti della farmacia presso la quale ci si è serviti. Si tratta di un documento molto semplice, necessario per tenere traccia delle diverse terapie di un paziente. A differenza dell'Italia, infatti, nel Sol Levante non esiste la figura del medico di base, e per ogni esigenza i cittadini devono recarsi in ospedale.

Ma cosa centra il personaggio di Chun-Li in tutto questo? Ebbene, alcune farmacie della città di Fukuoka hanno deciso di offrire in omaggio degli okusuri techo che potessero motivare i pazienti a riprendersi presto. A questo scopo, hanno contatto Akira "Akiman" Yasuda, nientemeno che il character designer di Street Fighter II. Entusiasta dell'idea, quest'ultimo ha realizzato uno speciale artwork da apporre sulla copertina dei diari, che hanno infine ricevuto anche l'okay definitivo di Capcom. Il risultato? Potete visionarlo direttamente in calce a questa news!