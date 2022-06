Aspettando Sunbreak: il prossimo update gratis di Monster Hunter Rise introduce il DLSS

Nel corso della serata è stato pubblicato il changelog ufficiale del prossimo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise su PC, il quale permetterà ai giocatori di prepararsi al lancio di Sunbreak e di aggiungere un'importante funzionalità.

La pagina ufficiale del prodotto su Steam si è infatti aggiornata con tutti i dettagli sulla patch che porterà il gioco alla versione 10.0.2.0 e che sarà disponibile il prossimo giovedì 30 giugno 2022 per tutti i possessori di Rise, a prescindere che abbiano acquistato o meno l'espansione Sunbreak. Sebbene la stragrande maggioranza delle novità sia indirizzata ai giocatori del DLC, alcune migliorie relative al bilanciamento e al comparto tecnico saranno infatti disponibili per tutti. Una di queste riguarda l'introduzione del DLSS, la tecnologia di upscaling che permetterà ai giocatori che montano una scheda video della serie RTX nelle loro macchine da gioco di sfruttare l'opzione e avere un netto miglioramento del framerate senza sacrificare la qualità visiva. L'aggiornamento, il cui peso dovrebbe aggirarsi sui 22GB, aggiungerà anche il supporto ai led RGB delle periferiche Razer, nuove impostazioni per la vibrazione dei controller e altre impostazioni aggiuntive.

Prima di lasciarvi al changelog dell'update su Steam, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle nuove Abilità Scambio e Fildiseta di Monster Hunter Rise Sunbreak.