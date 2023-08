Aspettando Super Mario Bros Wonder: la Top 20 giapponese è tutta per Nintendo Switch!

Dopo aver superato le vendite di Final Fantasy XVI con Pikmin 4, Nintendo non accenna a rallentare il ritmo in quel del Giappone, dove la console ibrida domina incontrastata l'intera classifica di vendita.

Gli ultimi dati riportati da Famitsu, noto magazine giapponese, vedono infatti Nintendo Switch occupare da sola tutte le prime posizioni della classifica di vendita dell'Estremo Oriente. In vetta troviamo ancora una volta Pikmin 4, che supera quota 700.000 copie vendute in totale dal lancio. Segue a ruota l'inarrestabile Mario Kart 8: Deluxe, tallonato da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Di seguito vi riportiamo i dati di vendita aggiornati per le prime dieci posizioni del mercato giapponese:

[Nintendo Switch] Pikmin 4 – 54.904 / 721.281 [Nintendo Switch] Mario Kart 8: Deluxe – 16.859 / 5.43.641 [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12.861 / 1.833.086 [Nintendo Switch] Minecraft – 9.994 / 3.235.955 [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto - Pokémon Violetto – 7.996 / 5.100.967 [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 7.586 / 4.093.171 [Nintendo Switch] Nintendo Switch Sports – 7.368 / 1.158.904 [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 7.313 / 5.265.833 [Nintendo Switch] Mario Party Superstars – 5,909 / 1.285.614 [Nintendo Switch] Animal Crossing: New Horizons – 5.699 / 7.517.866

Il dominio della console ibrida non si ferma però qui e proseguedella classifica settimanale pubblicata nel Sol Levante. A interrompere il monopolio estivo di Nintendo Switch è solamente, che si attesta in ventiduesima posizione su PlayStation 5.Nel frattempo, sembra che Nintendo si sia mobilitata per far provare l'atteso Super Mario Bros Wonder alla stampa