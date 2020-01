Aspettando Tales of Arise: annunciate le date del Tales of Festival 2020

Nel corso del 2020, si festeggerà il venticinquesimo anniversario della celebre serie Tales of. Per l'occasione, Bandai Namco ha in programma molteplici eventi.

In particolare, a breve distanza dal periodo di svolgimento dell'edizione 2020 dell'E3, si svolgerà il Tales of Festival, evento celebrativo interamente dedicato al brand. L'appuntamento è fissato per le giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno. La manifestazione avrà luogo in Giappone, presso la città di Yokohama, è avrà come tema principale quello del "supporto". La medesima località nipponica ospiterà inoltre anche il Tales of Orchestra, per un concerto celebrativo dedicato alla saga. Quest'ultimo si svolgerà in data sabato 5 settembre, presso la National Conference Hall di Yokohama.



Ad ora, Bandai Namco non ha offerto ulteriori dettagli in merito ai due eventi, ma nuove informazioni in merito potrebbero giungere a breve. L'apertura dei siti ufficiali dedicati alle due manifestazioni illustrate dovrebbe infatti essere piuttosto imminente. Tra le speranze della community figura la comunicazione da parte della software house di nuove informazioni su Tales of Arise, prossimo capitolo della serie. Quest'ultimo, annunciato in occasione dell'E3 2019 risulta atteso per il 2020, ma, pur essendo stato recentemente avvistato nel catalogo dell'ente di classificazione coreano, è ancora privo di una data di uscita specifica.