Tekken 7 oltre 10 milioni di copie, la serie a 54 milioni: Tekken 8 fa' con calma!

"TEKKEN7" had achieved Over 10 million sales.

and Recorded Over 54 million copies sales for the series.

Thank you for your continued support!



「鉄拳7」の実販売数が1000万本を突破しました(シリーズ累計は5400万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0