Aspettando The Elder Scrolls 6: Bethesda pubblica il nuovo gioco gratis TES Castles

Mentre il mondo è impaziente di saperne di più sull'erede di The Elder Scrolls V: Skyrim, dopo che Microsoft ha fissato la finestra di lancio di The Elder Scrolls 6 riaccendendo così l'animo dei videogiocatori, Bethesda ha pubblicato un nuovo titolo mobile gratis che intratterrà gli utenti di tutto il mondo in attesa del grande ritorno della serie.

Come un fulmine a ciel sereno, dalle pagine del Play Store arriva The Elder Scrolls: Castles, il "gioco per cellulari che vi mette al comando del vostro castello e della vostra dinastia. Controllate i vostri sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono". Dalle informazioni preliminari rilasciate dalla software house, sappiamo che il progetto in questione si pone in continuità strutturale e ludica con quanto visto con Fallout Shelter.

Gli utenti saranno chiamati a personalizzare il proprio castello dalle fondamenta, ampliandolo grazie all'aggiunzione di stanze e rendendolo ancor più bello di prima con nuove decorazioni e monumenti. "Prendete decisioni chiave che hanno un impatto sulla vostra eredità. Rischierete una scorta limitata di cibo per aiutare un regno vicino? Come risolverete un'accesa disputa tra i vostri sudditi?". Questo e molto altro accadrà in quel di The Elder Scrolls: Castles, rilasciato su mobile da Bethesda da ieri 27 settembre 2023. Quale modo per ingannare l'attesa prima dell'arrivo di un The Elder Scrolls 6 che secondo Pete Hines è lontanissimo?