Aspettando The Elder Scrolls VI: Skyrim festeggia il nono anniversario!

Ci sono avventure che rimangono nel cuore dei videogiocatori anche per moltissimo tempo dopo averle vissute: tra queste vi è sicuramente anche The Elder Scrolls V: Skyrim.

Immortale avventura fantasy firmata dai talentuosi sviluppatori di casa Bethesda, l'open world si è fatto prepotentemente largo sul mercato videludico nell'autunno del 2011. A esattamente 9 anni di distanza, l'11 novembre 2020, la software house ne celebra il nono compleanno, rievocandone l'eccezionale universo virtuale. La speciale ricorrenza è stata ricordata dal team Bethesda tramite un breve messaggio affidato al proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, nel cinguettio si può leggere: "Non dimenticheremo mai le storie che sono state forgiate nel corso del nostro viaggio attraverso Skyrim. Buon nono compleanno a The Elder Scrolls V".



All'insegna della più ampia libertà d'azione, sono milioni i giocatori che negli anni hanno avuto modo di scoprire Easter Egg e curiosità di The Elder Scrolls V: Skyrim, che include riferimenti che spaziano dal mondo de Il Signore degli Anelli alle opere di William Shakespeare. Negli anni, il gioco ha trovato spazio su di una vasta selezione di piattaforme: esordito su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, nel tempo The Elder Scrolls V ha raggiunto PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e i dispositivi per la Realtà Virtuale. Nel rivolgere auguri di buon compleanno a Skyrim, non resta altro da fare che attendere novità sullo sviluppo di The Elder Scrolls VI.