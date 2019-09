Aspettando The Last of Us 2: Q&A dedicato ed analisi di trama e finale del primo capitolo!

La Redazione di Everyeye ha proposto due ricchi appuntamenti interamente dedicati all'universo di The Last of Us. Se vi siete persi le due dirette Twitch, non preoccupatevi: eccovi la replica integrale!

Direttamente in apertura a questa news, potete visionare la live che ha visto protagonista il primo The Last of Us. Per farci trovare preparati all'appuntamento con il secondo capitolo, i nostri Giuseppe Arace e Francesco Fossetti si sono dedicati ad una ricca ed attenta analisi delle vicende narrate dal team di Naughty Dog. Ripercorrendo i punti salienti della trama di The Last of Us, è stata approfondita l'evoluzione del rapporto tra Joel e la giovane Ellie. Immancabile, ovviamente, anche una riflessione sull'emozionante finale del gioco e sulle sue implicazioni.



Il secondo appuntamento live è stato invece interamente dedicato a The Last of Us Parte 2, il cui esordio è atteso su PlayStation 4 per il prossimo 21 febbraio 2020. L'appuntamento ha visto i nostri Francesco Fossetti, autore del recente provato di The Last of Us Parte 2, e Alessandro Bruni discutere dell'attesa produzione. Spazio a riflessioni sulle caratteristiche del gameplay dell'esclusiva Sony e ad approfondimenti sollecitati dalle domande degli utenti. Potete visionare la replica di questa ulteriore diretta in calce a questa news.



In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche una ricca analisi del trailer di The Last of Us Parte 2 pubblicato in occasione dell'ultimo State of Play.