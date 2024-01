Aspettando The Last of Us 2 Remastered: Naughty Dog presenta il Making Of di TLOU 2

Naughty Dog si appresta a ripercorrere lo sviluppo di The Last of Us Parte 2 con un video documentario, un appuntamento semplicemente irrinunciabile per tutti gli appassionati dell'odissea post-apocalittica ideata da Neil Druckmann che attendono di riviverne le emozioni con il lancio di TLOU 2 Remastered su PS5.

Il filmato in anteprima 'Grounded II' pubblicato dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios riassume l'ottovolante di emozioni che ha accompagnato ogni fase della realizzazione dell'esclusiva Sony, dalle risate che hanno stemperato la fatica per le estenuanti scene di motion capture allo sconforto dei dirigenti e dei singoli sviluppatori di Naughty Dog per la fuga di notizie, i leak e le assurde campagne d'odio che hanno attraversato i social nei concitati mesi che hanno preceduto il lancio di TLOU 2.

Il teaser del video documentario sullo sviluppo di The Last of Us Parte 2 riprende anche delle scene dietro le quinte e alcune delle attività portate avanti da Naughty Dog per concretizzare la visione creativa dell'avventura post-apocalittica vissuta dai protagonisti di questo capolavoro, con qualche scena che, per stessa ammissione dell'azienda di Santa Monica, mostra il fianco agli inevitabili spoiler sulla trama.

Nel darci in pasto l'anteprima Grounded II, Naughty Dog invita gli appassionati di TLOU a restare sintonizzati sui canali social del team californiano in attesa di conoscere la data di pubblicazione della versione completa del documentario sullo sviluppo di The Last of Us Parte 2. Già che ci siamo, vi lasciamo in compagnia di questo approfondimento che spiega come funziona l'upgrade da PS4 di The Last of Us 2 Remastered.