Aspettando The Last of Us 2: dove eravamo rimasti? Tra Ellie, Joel e nuovi personaggi

Con la pubblicazione di The Last of Us su PlayStation 3, il team di Naughty Dog ha dato vita ad un immaginario destinato ad affermarsi con rapidità nei cuori di moltissimi videogiocatori.

Quest'ultimo si è nel tempo espanso, grazie alla pubblicazione del DLC Left Behind e del prequel a fumetti American Dreams. Ora, l'universo di Ellie e Joel si prepara a compiere un nuovo salto in avanti con la pubblicazione di The Last of Us Parte 2, atteso sequel che promette di narrare vicende di pari, se non superiore intensità rispetto al capitolo originale.

In attesa della pubblicazione del gioco PS4, attesa per il prossimo 19 giugno, e della nostra recensione di The Last of Us Parte 2, la Redazione di Everyeye ha pensato di accompagnarvi in un viaggio per fare il punto della situazione sullo sviluppo del mondo plasmato da Naughty Dog. Abbiamo dunque confezionato un video volto a ripercorrere le vicende che negli anni hanno coinvolto le esistenze di Ellie e Joel, dedicando spazio anche alle molteplici fazioni attive nel mondo alternativo di The Last of Us e ai nuovi personaggi in dirittura di arrivo con The Last of Us Parte 2. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!