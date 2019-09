Aspettando The Last of Us 2: la società dopo l'Outbreak Day, i risvolti in un video

Nell'impaziente attesa di conoscere le ultime novità su The Last of Us Part 2 nel corso del prossimo evento in streaming del PlayStation State of Play, scopriamo quali sono state le conseguenze dell'infezione del Cordyceps nella società immaginata da Naughty Dog nella loro saga culto per PS3 e PS4.

Lo State of Play che si terrà alle ore 22:00 di questa sera, 24 settembre, precede infatti di pochi giorni la fittizia ricorrenza dell'Outbreak Day del 26 settembre che "commemora" la data in cui l'infezione zombizzante di The Last of Us raggiunge il fatidico punto di non ritorno.

Dalla pandemia globale del Cordyceps ipotizzata dagli autori al seguito di Neil Druckmann, e dalla conseguente caduta della civiltà, si è scatenata la catena di eventi che hanno portato Joel ed Ellie a compiere quel lungo viaggio narrato nel primo, indimenticabile TLOU.

Lo scenario post-apocalittico tratteggiato dagli sviluppatori californiani è il protagonista silenzioso della storia di The Last of Us: non c'è da sorprendersi, quindi, se nei lunghi mesi d'attesa per l'uscita del secondo capitolo i ragazzi di Naughty Dog hanno focalizzato le nostre attenzioni non sui personaggi ma, piuttosto, sulla spietata ambientazione che farà da copertina al diario interattivo che scriveremo insieme a una ormai adulta Ellie.

Tra scampoli di civiltà, città militarizzate e un'umanità lacerata dalla solitudine e dagli istinti primordiali che primeggiano sulla ragione inducendo in molti a trasformarsi in mostri, eccovi allora il nostro nuovo video speciale su The Last of Us 2 e, per chi non l'avesse ancora letto, il nostro approfondimento su The Last of Us e il Cordyceps.