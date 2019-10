Aspettando The Last of Us Parte 2: Naughty Dog premia i migliori scatti su TLOU Remastered

Dopo il successo conseguito su PlayStation 3, il titolo di Naughty Dog è stato protagonista di una seconda pubblicazione, che ha portato The Last of Us Remastered ad approdare su PlayStation 4 nel corso del 2014.

Recentemente, per celebrare l'annuncio ufficiale della data di pubblicazione di The Last of Us Parte 2, Sony ha inserito la versione rimasterizzata del gioco all'interno della lineup di giochi gratuiti PlayStation Plus di ottobre. Il team di Naughty Dog ha dunque scelto di cogliere l'occasione per coinvolgere il pubblico in un contest dedicato al Photo Mode di The Last of Us Remastered. Riservato, purtroppo, solamente ai giocatori residenti negli USA ed in Canada, quest'ultimo offre in premio un set completo di poster celebrativi dell'Outbreak Day, autografati dal team di sviluppo.



Il contest proseguirà per l'interno mese di ottobre, concludendosi il prossimo 1 novembre, e vedrà un vincitore ogni settimana. Sino ad ora, Naughty Dog ga selezionato i primi due vincitori, che hanno visto i propri scatti condivisi sui canali social del team. Il primo di questi, Zachary, ha realizzato un intrigante ritratto di Joel, il cui volto traspare appena, immerso nell'oscurità. Il secondo scatto, realizzato da Mohammed W., è interamente dedicato alla giovane Ellie, il cui profilo si staglia sul pericoloso mondo di The Last of Us. Trovate in calce entrambe le immagini: cosa ve ne pare?



In chiusura vi ricordiamo che l'atteso sequel esordirà su PS4 il prossimo 21 febbraio 2020: sulle pagine di Everyeye potete ne frattempo trovare il nostro provato di The Last of Us Parte 2.